Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Dekanlığına Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit atandı.

BUÜ İİBF’de bayrak değişimi yaşandı. Prof. Dr. DerdaKüçükalp’in ardından YÖK Başkanlığı tarafından dekanlık görevine Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit getirildi. Yapılan devir-teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile yönetici ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. DerdaKüçükalp ile uyumlu bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Düzenli çalışmaları ve zor şartlara rağmen gayret gösterdikleri için Prof. Dr. Küçükalp ve ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hocamızla eski bir dostluğumuz var. Fakülte ve senato toplantılarımızda da son derece kıymetli katkılarda bulundu. Kendisine ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da birlikte çalışmaya, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Kadir hocamız da zaten bu alanda deneyimi olan bir akademisyenimizdi. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü döneminde de özel faaliyetlere imza attı. Üniversitemizin içinde yer aldığı Araştırma Üniversitesi vizyonuna yeni görevinde de değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, sosyal bilimler alanında yürüteceğimiz araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize büyük faydalar sağlayacağını biliyoruz. Görev değişimini üniversitemize, fakültemize ve taraflara hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son 4 yıldır dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. DerdaKüçükalp ise kendisine katkı veren tüm ekip arkadaşlarına ve üst yönetime teşekkür etti. Dekanlık olarak öncelikli olarak iç huzurun sağlanması ve akademik başarıların elde edilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Küçükalp; “Güzel bir dönem geçirdik. Bizlere bu süreçte yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Kadir hocamıza başarılar diliyorum. Araştırma Üniversitesi hedefinde yeni adımların atılacağın ve başarıların elde edileceğine inanıyorum” dedi.

İİBF’nin yeni Dekanı Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit de kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Eryiğit, yeni dönemde devraldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşımak için ekip olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizdi.