Kurumların performans standartları yönünden kendi kendilerini değerlendirmelerine ve aynı zamanda yetkili akreditasyon kuruluşlarınca dış değerlendirme yapılmasına imkân veren bir sistem olan yükseköğretimde akreditasyon konusunda önemli atılımlar yapan Atatürk Üniversitesinde çeşitli fakülte ve programlar akredite almaya devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ve yapılan değerlendirmeler sonucu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin lisans gündüz programları, Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından 27 Mart 2026 tarihine kadar 3 yıl süreyle akredite edildi.

“Diğer Programlar da Akreditasyon İçin Müracaat Aşamasında”

Akreditasyonun bir kurumda verilen hizmetin, yapılan eğitimin standartlara ve yönetmeliklere uygunluğunun tescili olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki 3 bölümün akredite olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Fakültedeki diğer programların da akreditasyon için müracaat aşamasında olduklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Akreditasyon, birim ve bölümlerin mükemmeliyet standartlarına sahip olduğunu belgeleyen saygın bir sertifikadır. Kalite güvencesi; liderlik, yönetim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı kalitesinin sürekli geliştirilmesiyle mümkündür. Fakültemiz, yaşamın temel unsurlarından olan insan, toplum ve kurumların gelişimine katkı sağlamak misyonuyla daha iyi ve sürdürülebilir yaşam uğruna değişimi öngören, kavrayan ve yön veren bir fakülte olmak vizyonuna yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.