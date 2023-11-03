Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından “Türkiye’deki Yükseköğretim İstatistikleri Bağlamında Talebi Artan Mesleklerde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Türkiye’deki Yükseköğretim İstatistikleri Bağlamında Talebi Artan Mesleklerde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış” başlıklı seminer gerçekleştirildi. İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere İİBF Dekanı Pro. Dr. Elif Dağdemir başta olmak üzere çok sayıda öğretim elemanı katılım gösterdi.

Dekan Dağdemir: “Bu tarz araştırmaların değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz”

Açılış konuşmasında araştırmalar üzerindeki çalışmaların önemine vurgu yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, “Kıymetli hocalarımızın araştırmaları sonucunda ulaştıkları verileri sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bu araştırmaların önemine sık sık vurgu yapıyoruz ve teşvik de etmek istiyoruz. Atmamız gereken adımları bu şekilde daha sağlam atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Ar. Gör. Yiğit: “Çeşitli politikaların geliştirilmesi gerekiyor”

Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Mustafa Yiğit “Türkiye’deki Yükseköğretim İstatistikleri Bağlamında Talebi Artan Mesleklerde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış” başlıklı seminerde çalışmasının amacına dair bilgileri katılımcılarla paylaştı. Arş. Gör. Yiğit şunları söyledi:

“Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan raporda yer alan, talebi artan meslekler ile Türkiye’deki lisans bölümlerini eşleştirerek, bu bölümlerdeki cinsiyet dağılımı üzerinden geleceğin işgücü piyasalarında kadınların konumuna yönelik bir yorum ortaya koymaya çalıştık. Çalışma kapsamında yirmi sekiz bölümde okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımı inceledik. Bu öğrencilerin yüzde 61,7’sini erkekler, yüzde 38,3’ünü kadınların oluşturduğunu görüyoruz. Yirmi sekiz bölümün on dokuzunda erkek öğrenciler, dokuz bölümde ise kadın öğrenciler çoğunlukta. Seçilen bölümlerdeki kadın öğrenci oranlarının, vakıf üniversitelerinde, devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak yapılan incelemede, seçilen bölümlerdeki öğrencilerin geneli erkek öğrenciler oluşturuyor. Veriler, literatürün de verdiği destekle, kadınların geleceğin mesleklerinde ve işgücündeki temsilinin artırılması ve güçlendirilmesi için çeşitli politikaların geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz.”