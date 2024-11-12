Gioachino Rossini’nin II. Mehmet Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden biri olan Gioachino Rossini’nin müziği ve Cesare della Valle’nin librettosu ile Türklerle ilgili operalar içindeki en önemli eserlerinden biri sayılan "II. Mehmet" Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Rossini’nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen ve zengin bir orkestrasyona sahip olan eser, 28 Kasım, 30 Kasım, 21 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Bu epik gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.