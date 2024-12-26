Suriye’nin başkenti Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’ni ziyaret eden II. Abdülhamid Han’ın torunu Kayıhan Osmanoğlu dedesi Sultan Vahdettin Han ve diğer hanedan üyelerinin kabirlerini ziyaret etti.

II. Abdülhamid Han’ın torunu Kayıhan Osmanoğlu Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Süleymaniye Külliyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Osmanoğlu, külliyede dedesi Sultan Vahdettin Han ve diğer hanedan üyelerinin kabirlerini ziyaret ederek dua etti. En son iç savaş başlamadan önce 2010 yılında dedesinin mezarını ziyaret ettiğini belirten Osmanoğlu, "Yaklaşık 15 senedir dedem Sultan Vahdettin Han’ın mezarını ziyarete gelememiştim. Gerçekten çok duygulandım. Mekanı cennet olsun mazlum bir padişah. Bugün buraya gelmeyen insanlar bunu anlayamaz gelmeleri görmeleri gerekmekte. Bizim için gerçekten çok değerli. Biz yaşadığımız sürece tarihi anlatmaya devam edeceğiz. Şu an çok heyecanlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TİKA’ya burada yaptıkları düzenlemelerden dolayı teşekkür eden Osmanoğlu, “İnşallah Vahdettin Han’ın mezarı ülkemize getirilir. Ama bu tabi ki Cumhurbaşkanımızın kararı. Önemli olan dedelerimize sahip çıkılması buraların düzenlenmesi. Buraların eskisinden daha güzel yapılacağından şüphemiz yok. O yüzden Allah razı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

“Dedemizin kabrini taşımak istiyoruz”

Külliyenin yeniden restorasyon ve bakımının yapılacağını belirten Osmanoğlu, “Dedemiz Sultan Vahdettin Han’ın mezarındaki mermerlerde kırıklar ve çevresinde yıkılan yerler var. Bunların çalışmaları yapılacak inşallah. Ekibimizle buraya geldik ve bizim hedefimiz buradaki insanlara yardım yapmak. İnşallah teşkilatlarımız da burada hazır olacak ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizler Ankara’da bir külliye hazırlıyoruz. Külliyenin içerisine de cami yapıyoruz. Caminin adı da Sultan Vahdettin Han Hazretleri olacak. Tabi ki hedefimiz isteğimiz dedemizin kabrini oraya taşımak ama dediğimiz gibi cumhurbaşkanımız nasıl isterlerse o şekilde olacak" ifadesini kullandı.

Külliyenin içerisinde Osmanlı Devleti’nin 36. Padişahı Vahdettin’in mezarı ve diğer aile üyelerinin mezarları bulunuyor.