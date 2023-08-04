Düzce Belediyesi üst yapı çalışmalarını merkez ve çevresindeki muhtelif mahallelerde sürdürüyor. Konuralp bölgesinde kaldırım örme işlemi yapılırken Sallar mahallesinde asfalt yama çalışması sürdürülüyor.

Düzce Belediyesi şehir genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki asfalt ve kaldırım ekipleri çalışma planı çerçevesinde birden fazla yerde işlem yapıyor. Konuralp bölgesinde başlatılan yol yenileme ve kaldırım yapımı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Tarihi yapıya uygun yapılan kaldırım çalışmaları hava şartlarının uygun olduğu süreç içinde devam edecek.

Asfalt çalışmaları da birden fazla noktada yapılırken deforme olması nedeniyle yama gereken noktalarda gezici ekipler hızlı bir şekilde düzenleme yapıyor. Sallar mahallesinde yapılan çalışmalar, belirlenen haftalık çalışma diğer noktalarda da devam edecek.