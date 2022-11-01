Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evde kişisel bakımdan ev temizliği hizmetlerine, sıcak yemek yardımlarından sosyal destek çalışmalarına kadar birçok hizmeti Düzcelilerle buluşturmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evde kişisel bakımdan ev temizliği hizmetlerine, sıcak yemek yardımlarından sosyal destek çalışmalarına kadar birçok hizmeti Düzcelilerle buluşturmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik çatısı altında gönüller yapmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Yılın ilk 9 aylık döneminin verilerini kamuoyu ile paylaşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Hayır Çarşısı, Etkinlikler, Evde Bakım, Psiko-Sosyal ve Anne-Bebek gibi birçok başlıkta binlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak Düzce Belediyesinin hizmetlerinden faydalanmasını sağladı.

2 bin 588 giysi ve ayakkabı, 3 bin 800 gıda kolisi

Müdürlük bünyesinde oluşturulan ‘Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahiplerine yönelik toplam 2 bin 588 giysi ve ayakkabı yardımı ile yüzleri güldüren müdürlük, gıda yardımında 3 bin 800 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Hoş geldin Bebek paketleri ile yeni doğum yapan anneleri unutmayan müdürlük, bu çerçevede Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün özel olarak hazırlattığı 340 adet hediye paketini de teslim etti.

Kişisel bakım ve ev temizlikleri aralıksız sürdü

Yılın 9 aylık dönemi içerisinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara yönelik 588 adet evde kişisel bakım ve berber hizmetini yerine getiren müdürlük, 612 evde de temizlik hizmeti vererek önemli bir sosyal hizmeti de başarılı şekilde vatandaşlara ulaştırdı. Aynı zamanda evde yemek yapamayan vatandaşlara yönelik çalışmalarını da aksatmadan sürdüren müdürlük, her gün 2 öğün olmak üzere toplam 42 bin 271 sıcak yemeğin yanı sıra Ramazan ayında da 20 bin 100 adet iftar yemeğini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.

Öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı

Belediyenin şefkatli elini 7’den 70’e hissettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu çerçevede yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte bin 800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunurken, askere gidecek olan gençlere yönelik uygulamaya koyduğu ‘Asker Paketi’ ile de önemli bir sosyal proje daha gerçekleştirdi. Müdürlük, ayrıca, psikolojik destek ve danışmanlığa ihtiyaç duyan 14 vatandaşın da sorunlarının giderilmesine de katkı sağladı.

Sosyal etkinliklerle yaralara merhem oldular

Müdürlük, 130 çocuğun erkekliğe ilk adımı atmalarını sağlayarak, binlerce aileyi düzenlenen sünnet şöleninde buluşturmasının yanı sıra 9 aylık dönemde özel günlerde düzenlediği sosyal etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelmesinin yanı sıra, gönül belediyeciliği çalışmaları dahilinde elde ettiği gelirler sayesinde alınan 33 tekerlekli sandalye, 10 akülü engelli sandalyesi, 65 hasta yatağı, 2 adet engelli motosikleti ile 2 adet engelli bebek arabası ile de ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem oldu.