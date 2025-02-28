SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların mevcut su faturası borçlarını ödeyecek ve bundan sonraki süreçte de su tarifesini daha indirimli kullanmasını sağlayacak.

SBB, su faturası desteği ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Büyükşehir Belediyesi, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların SASKİ’ye olan mevcut su faturası borçlarını ödeyecek. Sosyal yardım tarifesine alınacak vatandaşlar bundan sonraki süreçte ise indirimli su tarifesi kullanacak.

İlk aşamada uzun süredir borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Büyükşehir’den sosyal yardım alan ve su faturasını ödeyemediği tespit edilen 160 ailenin 2 milyon 184 bin lira tutarındaki borcu Ramazan öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. İkinci aşamada ise desteğe ihtiyacı olan ailelerin indirimli su tarifesi kullanması sağlanacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz her zaman merkezimize insanımızı alıyoruz. İnsanımız refahı, mutluluğu ve yaşam standartlarını yükseltmek adına sürdürdüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin su faturası borcunu ödeme kararı aldık. Hazırladığımız çalışma ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin daha indirimli su tarifesi kullanmasını da sağlamış olacağız. Tüm sosyal destek çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyor ve daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İnsanımızın her alanda yanında olmaya devam ediyor; ben değil biz anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde devam eden inceleme ve değerlendirmeler neticesinde belirlenecek her yeni isim de SASKİ’ye iletilerek indirimli tarife kapsamında sosyal yardım tarifesine eklenecek.