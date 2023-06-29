Merkezefendi Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların günde iki öğün yemek ihtiyacını karşılıyor. Sümer Mahallesi’nde bulunan Merkezefendi Belediyesi Aşevi’nde 5 Mayıs 2022’de hizmete başlayan kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı, ekipler tarafından büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürülüyor.

Aşevinin hijyenik mutfağında hazırlanan kahvaltı ve sıcak yemekler, gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi Merkezefendililere ekipler tarafından her gün teslim ediliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ekonomik sıkıntılar, hemşehrilerimizi her geçen gün daha fazla zorlarken bizler de sosyal belediyeciliğin sorumluluğunu bilerek çalışıyor, hemşehrilerimizin yanında oluyoruz” dedi.