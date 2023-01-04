Merkezefendi Belediyesi yatağa bağımlı vatandaşlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla hasta yatağı veriyor.

Merkezefendi Belediyesi yatağa bağımlı vatandaşlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla hasta yatağı veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen birçok faaliyetlerle adından söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, insani değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ekonomik durumu yetersiz olan ve epikriz raporuna sahip olan vatandaşların tedavi süreçlerinde kullanmak üzere çift motorlu hasta yatağı desteği sağlanıyor. Bu sayede yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımını kolaylaştırmak ve hastaların konforunu artırmak için çift motorlu hasta yatağı hem hastaların hem de ailelerinin hayatını kolaylaştırıyor. Gelen talepler titizlikle değerlendirildikten sonra zor durumdaki ihtiyaç sahibi hastalara çift motorlu hasta yatağı desteği sağlanacak.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Engellilerin, yaşlıların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarına devam ettiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, yatağa bağımlı vatandaşlarımıza bir nebze de olsa rahat etmelerini sağlamak gayesi ile hasta yatağı desteğinde bulunuyoruz. Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sıkıntılarını her zaman gidermeye çalışıyoruz. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda elektronik hasta yataklarını teslim ettik. Hastane tipi donanımlı ve kumandalı yatakların çift motoru sayesinde yaşlı vatandaşlarımız hem sırt hem de ayak kısmını rahat bir şekilde hareket ettirilebiliyor. Elektronik yatak sayesinde hasta yakınları, hastaların yemek yeme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını daha rahat ve konforlu bir şekilde karşılayabiliyor. Merkezefendi Belediyesi olarak iyi günümüzde, kötü günümüzde, hastalıkta sağlıkta hep beraberiz” ifadelerini kullandı.