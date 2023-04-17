Kavak Gençlik Merkezi, çalışanları ve gönüllü üyelerinin katkılarıyla hazırladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kavak Gençlik Hizmetleri Müdürü Deniz Konak, Ramazan ayı nedeniyle çalışanları ve gönüllü üyelerinin katkılarıyla hazırlanan yardım paketlerini Kavak’ta daha önceden tespit edilen maddi durumları iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Konak, Kavak’ta belli aralıklarla yapılan kırtasiye, giyecek ve yiyecek yardımları yanı sıra Ramazan ayında da yapılan gıda yardımları ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını belirtti.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak, yaptıkları bu faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelere bağış ve yardımlarda bulunarak üyelerine toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini kazandırmayı hedeflediklerini, benzer çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.