Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisleri’nde güzellik merkezi bölümünde eğitim alan kuaför öğrenciler, huzurevini ziyaret ederek kadın sakinlere ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti yaptı.

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisleri’nde güzellik merkezi bölümünde eğitim alan kuaförler, anlamlı bir sosyal etkinliğe imza attı. Kuaförlük eğitimi gören gönüllü öğrenciler, Gaziantep’te bulunan huzurevini ziyaret ederek kadın sakinlere ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sundu. Huzurevi sakinleri, bu özel günden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bizlere gösterilen bu ilgi ve özen, yüzümüzü güldürdü. Çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı. Etkinliğin hem huzurevi sakinlerine moral verdiği hem de kuaförlük öğrencilerine topluma faydalı olmanın mutluluğunu yaşattığı vurgulandı.

“Biz yaşlılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık”

Yaşlıların bakımını yapmak için her zaman hazır olduklarını söyleyen Binevler Sosyal Tesisleri’nde Güzellik Uzmanı Selin Çevik, “Buraya gelme amacımız öğrencilerimizle birlikte sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştirmek. Öğrencilerimiz çok istekli. Burada yaşlılarımızla beraberiz. Bizi ne zaman ararlarsa hemen geliriz. Biz yaşlılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Hiçbir zamanda bırakmayacağız” dedi.

“Her zaman gelip bizi güzelleştiriyorlar”

Huzurevinde kalan 84 yaşındaki Leman Uzun, “Her zaman gelip bizi güzelleştiriyorlar. Kişisel bakımlarımızı yapıyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Tahmazoğlu ve ekibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.

Bakım etkinliğinin ardından huzurevi sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik, saz eşliğinde çalınan oyun havaları ve huzurevi sakinlerinin keyifli danslarıyla sona erdi.