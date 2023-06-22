Samsun Büyükşehir Belediyesi, kurduğu özel ekiple 65 ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz vatandaşların evlerine giderek bayram temizliği yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla 65 ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz aile veya bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor. Çözüm Merkezi’ne yapılan bakım desteği müracaatı üzerine harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerekli incelemelerin ardından talep edilen her türlü hizmeti ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara hanelerinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, ulaşılmayan ve sahip çıkılmayan tek bir kişi kalmaması için de çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik için ayda iki kez, yemek yapımı için de her hafta ailelere misafir olan Büyükşehir Belediyesi’nin bakım hizmeti ekipleri, gittikleri evlerde detaylı temizlik yapıyor. Temizlik çalışmasının ardından mutfağa geçen görevliler, vatandaşların istediği yemekleri yapıyor.

Cümbüş çalarak teşekkür etti

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız veren ekipler, evlerine gittikleri vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yaparken evlerde bayram temizliği gerçekleştiriyor. Hizmet kapsamında 81 yaşındaki Sabriye Kolukısa’nın da evi tepeden tırnağa temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Kolukısa da ekiplere cümbüş çalarak teşekkür etti.

“Ailem gibi oldular”

Sabriye Kolukısa, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu hizmetten çok memnun olduğunu söyleyerek “Eşimi 30 yıl önce kaybettim. 30 yıldır tek başıma yaşıyorum. Yaşlılıktan dolayı da hiçbir şey yapamıyorum. Kara kara düşünüyordum. Bayram geliyor ben ne yapacağım diye. Büyükşehir Belediyesi’nden geldiler camları sildiler. Yerleri süpürdüler. Yemeğimi de yapıyorlar. Kişisel bakımımda da yardımcı oluyorlar. Ev temiz olunca mutlu oluyorum. Bayram öncesi de temizlik çok daha iyi oluyor. Ekipler geldiklerinde çok mutlu oluyorum. Bizimle sohbet etmeleri, hal hatır sormaları bile bana mutluluk veriyor. Onlar artık benim ailem gibi oldular. Bu hizmeti çıkarandan, yapandan buraya gelen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Bayram öncesinde hazırlık

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, 17 ilçede kendi ihtiyacını karşılayamayan engelli ve yaşlı vatandaşların bulundukları sosyal ortamlardan kendilerini ayırmadan evde temizlik, yemek, sağlık, kişisel bakım, psikososyal destek, çamaşırhane, fizyoterapi ve kuaförlük olmak üzere 11 branşta 14’er günlük aralıklarla hizmet verdiklerini belirterek bayram öncesinde evleri ziyaret ederek temizlik ve bakım hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.

“Her zaman yanlarındayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, evinde kendi bakım ihtiyaçlarını gideremeyen ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. 70 kişilik özel ekibin belirli periyotlarda ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gidip talepleri doğrultusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Demir, “Biz vatandaşlarımıza bu hizmeti sürekli bir şekilde veriyoruz. Personelimiz öyle bir özveri ile çalışıyorlar ki, onlarla bir bağ kuruyorlar annesi babası yerlerine koyuyorlar. Ekiplerimiz onlarla tek tek ilgileniyor. Ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev temizliği ve yemek ihtiyaçlarını gidererek bayram için hazırlıklarına yardımcı oluyor. Gittikleri evleri adeta bayrama hazırlıyorlar. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.