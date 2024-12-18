Bilecik İl Jandarma Komutanı ve aynı zamanda Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik İl Temsilcilsi Albay Ferdi Erbakıcı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı.
Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı köylerde hane ziyaretleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ziyarette bulundu. Albay Erbakıcı, toplumda dayanışma bilincini artırmayı ve ihtiyacı olanlara el uzatmayı kendine misyon edindiklerini söyledi. Jandarma Asayiş Vakıf üyeleri ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda, giyim, kırmızı et gibi çeşitli temel ihtiyaçların teminini gerçekleştirdi.
Kaynak: iha