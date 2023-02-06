Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara günde iki öğün yemek ulaştırma hizmetini sürdürüyor” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara günde iki öğün yemek ulaştırma hizmetini sürdürüyor” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyerek günde iki öğün yemek ihtiyaçlarını gideriyor. Sümer Mahallesi’nde ‘Merkezefendi Belediyesi Aşevinde 5 Mayıs 2022’de hizmete başlayan kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı, ekipler tarafından büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Aşevinin hijyenik mutfağında hazırlanan kahvaltı ve sıcak yemek menüleri, gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi Merkezefendililere ekipler tarafından her gün teslim ediliyor.

“İhtiyaç sahiplerine gün boyu sıcak yemek ulaştırıyoruz”

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sümer Mahallemizde bulunan ‘Merkezefendi Belediyesi Aşevimizde’ hazırlanan ve paketlenen kahvaltı ile yemek menülerimiz her gün, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, yalnız ve özel bireylerimize ulaştırılıyor. Ekonomik zorlukların hat safhaya ulaştığı bu süreçte, hemşehrilerimizin bir nebze de olsa yanında olmanın, onların yükünü hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte mutlu ve aydınlık bir gelecek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.