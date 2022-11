Ağrı’da okul müdürü Mustafa Taştan, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yardım etmek ve onların eğitim ihtiyacını karşılamak için kitap yazdı ve okumaları amacıyla ücretsiz kitabını hediye etti.

Ağrı’da ihtiyaç sahibi öğrencilerine hem katkı sağlamak hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 10 kitap ve bir değerlendirme testinden oluşan bir hikâye seti kaleme alan Merkez Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mustafa Taştan (42), satışa çıkan hikaye setinin gelirini ihtiyacı olan öğrencilerine kullanıyor ve ücretsiz hikaye seti hediye ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin lirayı öğrencilerine bağışlayan Eğitimci-Yazar Mustafa Taştan,"Yıllarca eksikliğini hissettiğimiz, çocuklara kazandırmakta zorlandığımız milli ve manevi değerlerimizi bilimin ve aklın ışığında yeni ve özgün bir yaklaşımla ele alarak çocuklara vermek ve bu bilgileri davranış haline dönüştürmek maksadıyla on kitap ve bir değerlendirme testinden oluşan bir hikâye seti kaleme aldım. 9-12 yaş çocukların okuyabileceği kitapları, akıl yürütme yoluyla Rabbi’mizin varlığını ve birliğini kavratmak maksadıyla yazdım. Çocuklarımıza bilimsel verileri verirken aynı zamanda milli ve manevi bilgileri de beraberinde vermeye çalıştım. Bu metodu kullanarak alanında özgün bir eser ortaya koymak istedim. Her kitap iki ya da üç hikâyeden oluşmaktadır. Her hikâyede bir varlığı ele aldım ve varlıkları bilimsel olarak açıklamaya çalıştım. Bu itibarla bu hikâyeleri okuyan çocuklarımız ara disiplin olarak kendi düzeylerinde bilimsel verileri de öğrenmiş oluyorlar. Ayrıca herbir hikâyede ele aldığım varlıklar bazı illerimize özgü ve o ilin sembolü varlıklar olduğundan o illerin tanıtılmasına vesile olmaya çalıştım. Mesela Diyarbakır’ın karpuzu, Denizli’nin üzümü, Ağrı’nın dağı gibi Eğitimci kimliğim ve öğretmenlik tecrübemle çocuklara, eğitim yöntem ve teknikleriyle varlıklardaki bilimsel verileri basamak yaparak Allah’ın varlığına giden yolu akıl yürütme yoluyla göstermeye çalıştım. Malum olduğu gibi insanın hem manevi hem de maddi yönü vardır. Maddi vücudumuzun ayakta durması ve güçlü olması için midemiz vasıta olup beslendiğimiz gibi, manevi yönümüzü ayakta tutan unsurlar ise akıl ve kalptir. Adeta aklımız manevi bir mide gibi içine giren bilgileri işleterek kalbimize gıda olarak göndermektedir. bu ince manayı göz ardı etmedim ve insanların manen doyumlarını sağlamak için bu kitapları kaleme aldım. Hikâyelerdeki konuları ve örnekleri pedagojik anlamda tahlil ettim ve çocuklara verilecek en doğru metotları kullandım. Hikâyenin karakterleri özenle seçilmiş ve kültürümüze dair özellikleri yansıtmaktadırlar. Hikâyenin ana karakteri olan Meraklı Ömer toplumumuzun içinden çıkmış ve kültürümüzü davranışlarıyla temsil eden renkli ve sevecen bir tiptir. Hikayelerim ile aile hayatı ve sosyal hayat gibi tüm hayat tabakalarında insanlarla ilişkilerimizde nasıl davranılacağını örneklerle izah ettim ve bunu öğrencilerimde davranış haline dönüştürmeye çalıştım. Böylelikle bu kitapları okumaya muvaffak olanlar kadim medeniyetimizin güzel esaslarını da öz ve komprime bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Atalarımızın dediği gibi, ”Ağaç yaş iken eğilir.” sözünü kendime şiar ettim. Kitapları ve ihtiva ettikleri hakikatlerle çocuklarımızın gönül dünyalarına dokunmayı hedefledim.Hikâye dizisinin 1. ve 2. baskısı 2021 yılında yapılmıştır. 2022 yılının başında ise 3. baskı yapıldı. Bir yıl gibi kısa bir sürede 8000 set yani 80000 kitap basıldı. Yayınevinin satışını yaptığı kitapların gelirinden bana düşen miktarı öğrencilerimin okul ve kırtasiye ihtiyaçları için kullandım. 2021 yılında baskısı yapılan kitapların gelirini ekonomik anlamda sıkıntısı olan öğrencilerimi tesbit ederek eğitim harcamalarında kullandım. İhtiyaç sahibi öğrencilerin giderilen eğitim harcamaları esnasındaki mutlulukları görülmeye değerdi. Bir okul müdürünün öğrencileri ile kurduğu bu kalbi ve karşılıksız sevgi bağından hasıl olan mutluluk dünyanın en güzel duygusu olsa gerek. Öğrencilerimizin karşılıksız olarak müdürlerinin yazmış olduğu kitapları kendilerine hediye etmesi karşısında duydukları sevinç ve sürur tarif edilemez. İnşallah 2022 yılında elde ettiğim geliri de bu manada sarf etmeyi düşünüyorum."dedi.