Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin kahvaltı öğünü Seyhan Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin kahvaltı öğünü Seyhan Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarıyla yapılan görüşmelerin ardından, okul idarelerinin belirlediği ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin kahvaltı öğünü Seyhan Belediyesi tarafından karşılanmaya başlandı.

Dün itibariyle altı okulda başlayan uygulama çerçevesinde okul idarelerinin bildirdiği öğrenci sayısı oranında içerisinde ekmek, reçel, tereyağı, bal, fındık ezmesi, zeytin, meyve, süt gibi kahvaltılık ürünler bulunan beslenme çantaları okul idarelerine teslim edilmeye başlandı. Eğitim-öğretimin olduğu her gün ihtiyaç sahibi çocuklara kahvaltı ikramı düzenli olarak yapılacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda mühendislerinin kontrolünde hijyenik koşullarda, sağlıklı yemeklerin pişirildiği Selman-ı Pak Kültür Merkezi aşevinde paketleme çalışmaları yapan Mavi Ekiplere eşlik eden Başkan Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi’nin her gün, biri gezici olmak üzere 13 aşevinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara ücretsiz yemek ikram ettiğini anımsattı.

Biri gezici 13 Bilgi Evi’ne devam eden öğrencilerin çay, kahve, atıştırmalıklarının yanı sıra öğle yemeğini de karşıladıklarını dile getiren Başkan Akay, “Ekonomik sıkıntıların yoğun olduğu bu dönemlerde ihtiyaç sahibi insanlarımızın aç kalmasını önlemek için sosyal belediyecilik hizmetlerimizi yoğunlaştırdık. Aşevlerimiz aracılığıyla cenaze sahiplerine en sıkıntılı günleri olan defin gününde yemek desteği veriyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte sabah çorbası ikramına yeniden başlıyoruz. İhtiyaç Bankamız aracılığıyla hayırseverlerimizin bağışlarını da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimize akşam yemeği ikram ederek destek oluyoruz. Hedefimiz Seyhan’da hiç kimsenin aç kalmaması. Başta çocuklar olmak üzere hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz” dedi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle okula aç gitmek zorunda kalan ilköğretim öğrencilerinin kahvaltı öğününü karşılayarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin çerçevesini genişlettiklerini kaydeden Başkan Akay, “Çocuklarımız, gençlerimiz bizim hem bugünümüz hem de yarınımız. Onlar için ne yapsak az. Yaptığımız sadece onların iyi bir eğitim alıp geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek” diye konuştu.