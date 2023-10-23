Demirkent TOKİ İlkokulu’nda uygulanan “Bir İnsan Bir Tebessüm” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye yardımı düzenlendi.

Projeye destek veren Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları kırtasiye yardımlarını Van’ın Muradiye ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu ve Bitli ilinin Hizan İlçesindeki Kapısuyu Köyü İlkokulunu gönderdiler.

Proje hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin ve velilerin de katılımıyla bir sosyal sorumluluk projesi yapılmasına karar verdiklerini belirtti.

Okul Müdürü Sağsöz sözlerine şöyle devam etti:

“Bir İnsan Bir Tebessüm projesi okul müdür Yardımcımız Rafet Kayaoğlu koordinesinde okulumuzda uygulanmaktadır. Projenin ilk etkinliği olarak, öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma değerini önemini kavratmak amacıyla kırtasiye yardımı planladık. Toplanan yardımları da kilometrelerce uzaktaki Van ve Bitlis illerinde belirlediğimiz okullara gönderdik. Hediyeleri alan öğrencilerin tebessümleri bizleri ve öğrencilerimizi mutlu etti. Projemiz kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yüzlerindeki tebessümleri görmek için etkinliklerimize devam edeceğiz. Projeye katılan öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ederiz.”

Bir İnsan Bir Tebessüm projesi kapsamında kırtasiye yardımı gönderilen Van ilinin Muradiye İlçesindeki Yavuz Selim İlkokulu sınıf Öğretmeni Zeynep Yavuz ve öğrencileri hediyeler için Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencilerine teşekkür ettiler.

Proje kapsamında Bitlis ilinin Hizan İlçesindeki Kapısuyu Köyü ilkokulu sınıf öğretmeni Emel Athan ve öğrencileri de Demirkent TOKİ İlkokulundaki öğrenci kardeşlerine teşekkür ettiler.