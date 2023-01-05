Gümüşhane’de, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve cezasını tamamlayan eski hükümlüler ile denetimli serbestlik çerçevesindeki yükümlüler ve ailelerine yardım sağlanacak Sosyal Market’in açılışı gerçekleştirildi.

Gümüşhane’de, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve cezasını tamamlayan eski hükümlüler ile denetimli serbestlik çerçevesindeki yükümlüler ve ailelerine yardım sağlanacak Sosyal Market’in açılışı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Market projesi, ihtiyaç sahibi eski hükümlülere, denetimli serbestlik yükümlüleri ile ailelerine hem sosyal hem de ekonomik yönden destek sağlıyor. Gümüşhane Adliyesi’nin 7’inci katında Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver’in de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Sosyal Market kapsamında maddi yokluklar nedeniyle suça yeniden sürüklenme riski bulunan eski yükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlülerinin önlenmesi hedefleniyor. İyileştirme çalışmaları kapsamında, yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen yükümlüler ile koruma kurullarına ayni veya nakdi yardım talebinde bulunulup, yapılan araştırmalarda ihtiyaç sahibi olduğu saptanan yükümlülere Sosyal Market aracılığıyla yardım gerçekleştiriyor. Temel gıda maddelerinden, kıyafete kadar bir çok ürünün yer aldığı Sosyal Market Projesi çerçevesinde acil ihtiyacı olduğu tespit edilen hükümlülere ise öncelik veriliyor.

“Eski hükümlülerimiz ve ailelerinin hayata tutunmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz”

Projenin amacına ulaşabilmesi için yardımların süreklilik arz etmesi gerektiğinin altını çizen Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde Adalet Bakanlığımızın başlatmış olduğu Sosyal Market Projesini hayata geçirdik. Sosyal Market Projesi ile Adalet Bakanlığımız, suç işledikten sonra pişmanlık göstererek hayata tutunmaya çalışan denetimli serbestlik hükümlülerimizi ve ailelerinin sosyal ve ekonomik yönden desteklenerek hayata tutunmalarında katkıda bulunmayı amaçlıyor. Biz bu projeyi hayata geçirirken başta Kızılay olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasından çok ciddi destekler gördük. Projenin amacına ulaşabilmesi için yapılacak yardımların süreklilik arz etmesi önemli. Bu nedenle biz başta Koruma Kurulu üyelerimiz olmak üzere kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde bize destek sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, Sosyal Market Projemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.