Çayırova Belediyesi’nin Sevince Mağazası, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürerek ücretsiz kıyafet desteği sağlıyor.

Çayırova Belediyesi’nin Sevince Mağazası, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz kıyafet desteği sağlıyor. Açıldığı günden bu yana ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren Sevince Mağazası, Kurban Bayramı öncesinde de ailelere bayramlık alışverişi desteği sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, erkek, bayan ve çocuk giyim bölümlerinin yer aldığı mağazadan beğendikleri kıyafetleri gönül rahatlığı alıyor. Kurban Bayramı öncesinde mağazaya gelen aileler, hem çocukları hem de kendileri için bayramlık alışverişlerini gerçekleştirdi. Mağaza görevlilerinin yakından ilgilendiği aileler, ayakkabıdan, pantolona, elbiseden, çoraba, gömlekten, cekete tüm kalemlerde sıfır kıyafet alışverişlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Çayırovalı ihtiyaç sahibi aileler, uygulamadan oldukça memnun ve mutlu olduklarını dile getirdi.