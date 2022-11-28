Eskişehir’de bir grup yardım gönüllüsü tarafından düzenlenen eğlence programında ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık giyim malzemesi hediye edildi.

Eskişehir’de bir grup yardım gönüllüsü tarafından düzenlenen eğlence programında ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık giyim malzemesi hediye edildi.

Bir grup hayırsever, düzenlendikleri yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi aileleri ve çocuklarını yalnız bırakmadı. Toplanan bağışlarla Tepebaşı Belediyesi’ne ait bir belde evinde düzenlenen organizasyonla palyaçolar ve müzik yayını eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklara ve ailelerine yiyecek ikramı yapıldı. Etkinliğin sonunda ise çocuklara bot, mont, kazak gibi kışlık ürünler hediye edildi. Kış aylarının geldiği şu günlerde kışlık giyim eşyası hediyesi alan çocuklar, eğlence programının da tadını doyasıya çıkarttı. Etkinlikte toplamda 60 kadar çocuğa kışlık giysi yardımı yapıldı.