Erzincan’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Aşevinde, ihtiyaç sahibi 120 haneye sıcak yemek dağıtılıyor.

Erzincan’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Aşevinde, ihtiyaç sahibi 120 haneye sıcak yemek dağıtılıyor.

Vali Mehmet Makas, ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Işıkpınar Mahallesi’nde kurulan Aşevinde incelemelerde bulundu.

Aşevi hakkında Vali Makas’a bilgiler veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, Erzincan merkezde, yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 120 haneye günlük olarak sıcak yemek götürüldüğünü belirterek, günlük yaklaşık olarak 350 vatandaşın bu hizmetten faydalandığını belirtti.

Makas, verilen hizmetin, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.