Zonguldak Dernekleri Federasyonu, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destekte bulundu.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destekte bulundu.

ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak felaketin yaşandığı ilk günden itibaren kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için bölgede hazır bulundu. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Atatürk İlkokulu bahçesine kurulan mobil aşevi ile bölgede çalışma yapan kurtarma ekiplerine, askerlere, polise ve tüm görevlilere, bölge halkına toplamda günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı. 15 gün boyunca 3 öğün hizmet veren mobil aşevinde çay ve yemek dağıtımı yapan ZONDEF, bölge halkının yanında olmaya çalıştı.

Bölgede ilk günden itibaren çalışmalarına devam eden ZONDEF; yönetim kurulu üyeleri ile birlikte oluşturulan gönüllü ekipler tarafından yapılan analizler ile acil ihtiyaç listesi tespit edildi. Genel Başkanı Ziya Öncan’ın koordinasyon ile İstanbul’da çalışma yapan ekiplerin hazırladıkları acil ihtiyaç malzemeleri 1 araç ekmek, 1 araç su, 1 araç karma giyim ve battaniye, 1 araçta hijyen malzemesi olmak üzere toplamda 4 araçla ile bölgeye sevk edildi.

Yardımlar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Elbistan, Adıyaman ve Gaziantep’te tespit edilen adreslere teslim edildi. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesi mahalle muhtarları ile kurulan irtibatlar ile köylerde mağdur olan vatandaşlara ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Yapılan açıklamada kısa zaman içerisinde Zonguldak Madenciler Mahallesi adı verilecek olan prefabrik konutlar için yaşam alanı kurulması planlanıyor,