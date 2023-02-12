Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde toplanan yardımlar, kuru yük gemisiyle deprem bölgesine gönderiliyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde toplanan yardımlar, kuru yük gemisiyle deprem bölgesine gönderiliyor.

Büyük depremin ardından tüm yurtta başlatılan yardım seferberliğine Bodrum’dan da çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede toplanan 5 tır, 4 konteyner ve 184 palet ihtiyaç malzemesi, gönüllüler tarafından İstanbul’un Pendik ilçesinden yola çıkan kuru yük gemisine yüklendi. Bodrum’dan demir alan geminin önce Antalya’ya daha sonra oradan Mersin Limanı’na gideceği belirtildi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gemi, uzun bir yolculuktan sonra Bodrum’a geldi. Gemimizde şu anda 5 tır, 4 konteyner ve 184 palet yardım malzemesi yükledik. Bölgeye daha hızlı ulaşım sağlanması için gemimiz burada. Buradan Antalya’ya ve oradan da Mersin Limanı’na gidecek. İnşallah depremzedelere yardım elini uzatmış olacağız. Tırlarımız afet bölgesinde nereye uygun görülürse oraya gidecek. Bodrum genelde Osmaniye ve Hatay bölgesinde konuşlanıyor” dedi.

Güncel olarak açıklanan ihtiyaçlar çerçevesinde yardımlar toplanmaya devam ediyor.