Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yeşil dönüşüm anlayışıyla yapılacak OSB hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Başkan Fatma Şahin’e Büyükşehir Belediyesi’nin OSB’ye verdiği destekler için teşekkür eden Özpolat, OSB’nin imar planlarının onaylandığını belirterek, parselasyon planlarının da tamamlanma aşamasına getirildiğini kaydetti.

Bununla birlikte altyapı projelerinin ihale edildiğini de ifade eden Özpolat, “Parselasyon planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından kura çekimi yapılarak sanayicilere tahsis edilen yerler verilebilecek” dedi.

Yeşil Dönüşümün önem kazandığı günümüzde bu anlayışla yapılacak OSB’nin ayakkabı terlik ve yan sanayicilerin bir arada bulunmasına, bir nevi kümelenmesine hizmet edeceğini dile getiren Özpolat, “İhtisas Yeşil OSB’miz ayakkabı ve terlik sektörüne katma değeri yüksek üretim, markalaşma, ihracat ve istihdam artışı da sağlayacak. Ayrıca üretimde verimliliği artırarak sanayicilerimize ufuk ve vizyon verecek. İnovasyon, Ar-ge yapmalarına imkan sunarak kazanç artışı sağlayacak bir üretim bölgesi olacak” diye konuştu.