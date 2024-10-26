SUBÜ ve TÜGVA arasında vakfın ‘İhtisas Akademi Projesi’ kapsamında üniversite gençlerine vereceği eğitimlerin sertifikalandırılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında vakfın ‘İhtisas Akademi Projesi’ kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve TÜGVA Başkan Yardımcısı Burak Sarman tarafından imza altına alındı. Protokolle İhtisas Akademi’nin düzenlediği eğitimler için e-devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika sağlanacak ve bu sertifikalar SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından doğrulanabilecek. TÜGVA, ‘İhtisas Akademi Projesi’ ile üniversite öğrencilerine ücretsiz akademik eğitimlerin ötesinde bilgi birikim sağlamayı, sosyal farkındalık geliştirmeyi, etkin iş birliği imkânı oluşturmayı ve literatür katkısı için harekete geçirmeyi hedefliyor.

Sivil toplum kuruluşlarının fayda üretecek çalışmalarına destek sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversite, gençlerimizi her anlamda geleceğe hazırlayan son basamak. Burada elde edecekleri ahlAki, sosyal, teorik ve beceri yönlü kazanımlar onların hayatına doğrudan etki ediyor. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarının iyi niyetli çabalarını her zaman destekleme taraftarıyız. TÜGVA’nın üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği ‘İhtisas Akademik Projesi’ öğrencilere doğrudan dokunabilecek bir proje. Henüz üniversite yıllarındayken belirli alanlarda yetkinlik kazanılması oldukça önemli. Bizler de imzaladığımız protokolle İhtisas Akademi’nin eğitimlerine sertifika desteği sağlayacağız. Böylelikle öğrencilerimizin gelişimlerine ve kariyerlerine katkı sunmuş olacağız” diye konuştu.

Gençlerimize hayırlı olsun

Türkiye’nin yeni bir yüzyıla girdiğini ve bu yüzyılda ivme artırarak kendi insanlarının gücü ve çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde etme hedefinde olduğunu vurgulayan TÜGVA Başkan Yardımcısı Burak Sarman, “Bu doğrultuda biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemize ve özelinde ülkemiz gençlerine her anlamda katkı sunmak, onların gelişimini sağlamak ve yüzyıllar içerisinde süzülüp gelen tarihi, kültürel ve dini mirasımızı en güzel şekilde aktarmak için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda üniversitedeki gençlerimizin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak adına geliştirdiğimiz İhtisas Akademi Projesi’nin daha etkin hale gelmesi ve bir çıktı üretmesi için çalışmalar yürütüyoruz. İş birliği teklifimize olumlu cevap vererek eğitimlerimizi sertifikalandırmak için bizimle protokol imzalayan SUBÜ ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a müteşekkiriz. Allah bu iş birliği ile ülkemiz ve gençlerimiz için hayırlı sonuçlar elde etmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.