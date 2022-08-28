Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Hasan Yılmaz konseri büyük ilgi gördü.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Hasan Yılmaz konseri büyük ilgi gördü.
İlçede etkinlikler çerçevesinde 3 ayrı konser programı tertip edildi. Konser programı çerçevesinde ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahne aldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde katılımcıları doyasıya eğlendi.
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