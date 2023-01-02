29-30 Aralık tarihlerinde Denizli’de düzenlenen Genç Erkekler Bilek Güreşi Bölge Turnuvasına katılan Afyonkarahisar İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Şahin 80 kilogram sağ kolda bölge üçüncüsü oldu.

29-30 Aralık tarihlerinde Denizli’de düzenlenen Genç Erkekler Bilek Güreşi Bölge Turnuvasına katılan Afyonkarahisar İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Şahin 80 kilogram sağ kolda bölge üçüncüsü oldu.

11 ilin temsilcileri arasında ilk ikiye giren yarışmacılar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanırken Afyonkarahisar temsilcisi Umut Şahin bu hakkı son anda kaçırdı. 50 kilogram sol kolda yarışan İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Uslu ise bölge altıncısı olarak kenti başarıyla temsil etti.

Okul Müdürü Serdar Üstüntaş Okul Sporlarında sağlanan başarıyla ilgili “Öncelikle bu başarıları elde eden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkür ediyorum. 1 ay gibi kısa sürede gerek takım halinde gerekse bireysel olarak 7 il birinciliği kazandık. Katıldığımız ilk bölge şampiyonasından madalya ile döndük. Bütün bunlar bize sporda doğru işler yaptığımızı gösteriyor. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz ve okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi güzel bir şekilde her yerde temsil edeceğiz” dedi.