Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan "yılbaşı gecesi" denetimlerinde, kişilerin alkol ve GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan "yılbaşı gecesi" denetimlerinde, kişilerin alkol ve GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesini sağlamak için amacıyla denetimler yapıldı. Denetimlerde, kişilerin alkol ve GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Trafik kontrol noktalarını Vali Yardımcısı Ahmet Akdağ ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Taha Genç, ekiplerin yeni yılını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.