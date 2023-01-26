Ödül, düzenlenen törende TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık’a takdim edildi.

Kastamonu’da ’tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ kursu açıldı

Kastamonu’da ’tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ kursu açıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından inanç turizminin geliştirilmesine destek olmak ve belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması”nda İhsangazi Belediyesi ödül aldı. İlçede bulunan “Asa Suyu”nun inanç turizmine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Akan Su” projesi, yarışmada ödüle layık görüldü.

İhsangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Geçmişten Geleceğe Akan Su” projesi ödüle layık görüldü.

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