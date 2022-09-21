Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü Avrupa Panel ve Profil Birliği (EAPP) Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçilerek 2024 yılına kadar Assan Panel’i temsilen devam edecek.

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü Avrupa Panel ve Profil Birliği (EAPP) Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçilerek 2024 yılına kadar Assan Panel’i temsilen devam edecek.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel’in Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 2018 yılından bu yana Avrupa Panel ve Profil Birliği Yönetim Kurulu’nda sürdürdüğü görevini, 2024 yılına kadar devam ettirecek. Enerji verimliliği, sürdürülebilir inşaat, kaynak verimliliği, tasarım esnekliği konularında çalışmalar gerçekleştirerek, panel sektöründe uzmanlık ve bilgi sağlamayı amaçlayan Avrupa Panel ve Profil Birliği’nde yönetim kurulu üyeliğini başarıyla devam ettiren İhsan Tolga Akar, hem bireysel tecrübeleri hem de şirketin sahip olduğu köklü birikim ile platformda panel sektörünün gelişimine katkılarını sürdürecek.

Konu ile ilgili olarak Assan Panel’in Genel Müdürü İhsan Tolga Akar şöyle konuştu: “2018 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığım Avrupa Panel ve Profil Birliği’nde bir kez daha seçilerek 2024 yılına kadar görevimi devam ettirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uluslararası platformlarda ülkemiz ve şirketimiz adına söz sahibi olmak bizim için gurur verici. Sahip olduğumuz bilgi birikimini sektörümüzün gelişimi adına fayda sağlayacağına inandığımız her platformda sunmaya, bilgi alışverişinde bulunmaya hazırız. Avrupa Panel ve Profil Birliği’nde sürdürdüğümüz üyelik bu anlamda bizim için son derece önem arz ediyor. Birliğin yönetim kurulundaki söz sahipliğimizin yeniden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.