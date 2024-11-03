Gazeteci İhsan Aydın, bir döneme ışık tutan anıların yer aldığı "Paşa’nın Sofracısı" kitabını 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda imzaladı.

Bursa’nın deneyimli gazetecisi, sürekli basın kartı sahibi Olay Gazetesi yazarı İhsan Aydın, amcası Memiş Aydın’ın İsmet İnönü ve ailesi ile Pembe Köşk’te yaşadığı 3 yılı anlatan bir kitap kaleme aldı. Aydın, amcası Memiş Aydın’ın 14 yaşında, aklının ucundan bile geçmeyecek bir yolculukla kendisini birden başkent Ankara’da, Paşa’nın hanesinde, Türkiye tarihinin ağır izlerini taşıyan meşhur Pembe Köşk’te bulduğuna dikkat çekiyor. Gazeteci İhsan Aydın, Usül Yayınlarından çıkan ve olayların birinci ağızdan anlatıldığı kitabını TÜYAP’ta düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda imzaladı.

Eser; Memiş’in Bursa’nın kırsalından, o vakit kasaba bugün ilçe olan Harmancık’tan, İshaklar Köyü’nden Pembe Köşk’e, Paşa sofrasına kadar uzanan öyküsünün anlatıldığı kitapta ülkenin zorlu yıllarına tanık oluşu, Paşa konağında yaşananları ele alıyor. Kitapta ibret verici öyküler, İnönü Ailesi’ne karşı duyulan ön yargılar, gerçek yaşamdan, hafızalardan silinmeyecek anılar yer alıyor. İnönü Ailesi kadınlarının Ramazan aylarındaki heyecanlarını, teravih namazlarını, bayram kutlamalarını, ailenin mutlu günlerini ve Paşa’nın kitap kurdu oluşunu, yemek ve damak tadını, deniz tutkusunu da bulacağınız ülkenin bir dönem iki numaralı ismine ilişkin bilinmeyenler de işleniyor.

Paşa’nın Sofracısı’nın kahramanı, bugün 90’a dayanmış yaşıyla Ankara sonrası döndüğü köyünde ikamet ediyor.