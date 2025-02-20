Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 97 ülkeye dış satım yapan su ürünleri sektörünün 2024 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracatla rekor kırdığını duyurdu. Su ürünleri ihracatında levrek ve çipura ilk sırada yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamak üzere Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin başta yetiştiricilikten elde edilen üretim olmak üzere sürdürülebilir bir şekilde artığını değinen Bakanb Yumaklı, 2024'te bitkisel ve hayvansal üretim ile birlikte su ürünleri için de üretim planlamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre planlama dahilinde avcılıkta 7, yetiştiricilikte ise 4 türü üretim planlaması kapsamına dahil ettiklerine belirten Yumaklı, “Bunun yanında, 2003'ten itibaren destekleme kapsamına aldığımız su ürünleri yetiştiriciliğine yine 2024 yılında yeni destekleme modelimiz kapsamında, temel desteklere ilave teknik kriter destekleri getirdik. Böylece aile işletmelerimiz ve birlik üyesi işletmelerimiz daha fazla destekten yararlanma imkanına kavuştu" diye konuştu.

Türk su ürünleri sektörünün net ihracatçı olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin su ürünleri dış ticaretinde ihracatçı pozisyonunu korumaya devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda su ürünleri ticaretinde Türkiye'nin kendine yeterlilik oranı yüzde 120 seviyesinde olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, 2023'te 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatının 2024'te 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaştıklarını kaydetti.

Su ürünleri ihracatının ilk sıralarında ürün olarak levrek ve çipuranın geldiğini aktaran Yumaklı, denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyup sürdürülebilirliğini sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğimizi ve ticaretimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle sürdürecedklerini sözlerine ekledi.