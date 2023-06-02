Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracatta ibrenin pozitife döndüğünü belirterek; "Denizli’mizin ihracatı, Mayıs ayında yüzde 4.4 arttı" dedi.

Açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolara yükseldi. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 4,4 artışla 363 milyon dolar olurken, Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat yüzde 4,1 artışla 277 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle geçen senenin son aylarında başlayan ihracattaki aşağı yönlü hareket, mayıs ayıyla birlikte kırılmış oldu. Diğer bir söylemle, yaz ayına ihracat bereketiyle başladık. Döviz kurlarındaki artışın ihracatın önünü açacağını umuyoruz. Kur baskısı azaldıkça, daha iyi rakamlar göreceğimizi ifade edebiliriz. Mayıs ayı verileriyle öncelikle tüm dünyada yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen, ilimiz ihracatının artmasına katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunduğumuzu belirtmek istiyorum. Mayıs ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,3 oldu. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 76,3 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, imalat sanayinde en hızlı ve güvenilir göstergelerden biri olarak kabul edilen satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 51,5 puan oldu. Nisan ayında da aynı seviyede gerçekleşen PMI verisinin eşik değer olan 50,0 puanın üzerinde seyretmesi ılımlı iyileşmeye işaret ediyor. Bu verilerin bize verdiği mesaj ve ipucu, taleplerde olumlu anlamda gelişme olduğu yönünde" diye konuştu.

"Avrupa Merkez Bankası ve FED’in kararı tüketici talepleri etkileyecek"

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere de değinen Memişoğlu, "Avrupa Merkez Bankası ve FED’in kararı tüketici talepleri etkileyecek. Bilindiği gibi hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED 2022’den bu yana, enflasyonist baskıyı azaltmak için sıkı para politikaları uyguluyor. Her iki merkez bankasından gelen açıklamaları irdelediğimizde, yakın dönemde faiz artışının duracağını ve bir süre yatay seyredeceğini görüyoruz. Elbette gelişen ve bizim de ana pazarlarımız arasında yer alan bu ülkelerdeki para politikası kararları, tüketici taleplerini yakından ilgilendiriyor. Tüketici taleplerinin hangi yönde seyredeceğini öngörürken yakından takip ettiğimiz verilerden biri de ihracat iklim endeksi. Endeks, ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçüyor. Martta 52,6 olan endeks, nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti. Böylelikle, yaşanan artışın yaklaşık son 1 yıllık dönemdeki en gözlemlenebilen iyileşme olduğunu ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"DENİB olarak üyelerimizin her zaman yanındayız" diyen Memişoğlu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"2023 yılı üyelerimizi uluslararası alıcılarla yoğun şekilde buluşturduğumuz bir yıl oluyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üye firmalarımızın ihracatlarını artırmalarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak son bir yılda 17 adet yurt dışı pazarlama programı gerçekleştirdik. Yılın ikinci yarısına ilişkin hazırlıklarımız ve planlarımız aralıksız devam ediyor. 12-17 Haziran tarihleri arasında ev tekstili UR-GE gruplarımızdan biri Danimarka-İsveç Yurt Dışı Pazarlama Programı icra edecek. Her iki ülkede de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek perakende merkezi ziyaretleri düzenleyecek. Biz Denizli İhracatçılar Birliği olarak üyelerimizin her zaman yanındayız. 2023 yılının kalan diliminde de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacak şekilde var gücümüzle çalışarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunma gayretinde olacağız"