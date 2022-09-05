ABD’ye 2021’de 23,4 milyon dolar düzeyinde olan ihracatı orta vadede 100 milyon dolara yükseltmeyi hedefleyen ayakkabıcılar, New York’ta ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinin temsilcileri ile görüştü.

ABD’ye 2021’de 23,4 milyon dolar düzeyinde olan ihracatı orta vadede 100 milyon dolara yükseltmeyi hedefleyen ayakkabıcılar, New York’ta ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinin temsilcileri ile görüştü.

Türk ayakkabı sanayicisi 28 milyar dolarla dünyanın en büyük ithalatçısı konumundaki ABD pazarında hedef büyülttü. ABD’ye 2021’de 23,4 milyon dolar düzeyinde olan ihracatı orta vadede 100 milyon dolara yükseltmeyi hedefleyen 14 ayakkabı firması, New York’a ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinin temsilcileri ile buluştu.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltildiği 2014’ten sonra sektörel ihracatın büyük bir sıçrama yakaladığını söyledi.

Ayakkabı sektörünün 2014’te 650 milyon dolarlık ihracata karşı 1 milyar dolarlık ithalatı bulunduğunu hatırlatan İçten, şöyle devam etti:

“Sektör 2021’de 1 milyar 80 milyon dolar ihracata karşılık sadece 588 milyon dolarlık ithalat yaptı. 2014’te 350 milyon dolar cari açığımız varken, 2021’i yaklaşık 500 milyon dolar cari fazla ile kapattık. Yakaladığımız bu ivmeyi artırarak devam ettirmek ve orta vadede ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefe ulaşabilmemiz için dünyanın en büyük ayakkabı ithalatçısı durumundaki ABD pazarından daha çok pay almamız gerektiğini biliyoruz. Yıllık 28 milyar dolarlık ithalatı bulunan ABD’ye geçen yılki ihracatımız 23,4 milyon dolar civarında. Biz bu büyük pazardaki payımızı orta vadede en az 100 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ayakkabı UR-GE Projesi kapsamında ABD pazarına yönelik özel çalışma yapıyoruz. Projede yer alan 14 ayakkabı firmamızı New York’ta ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinin temsilcileri ile buluşturduk. Firmalarımızla ABD’li perakende grupları arasında 4 gün boyunca çok verimli görüşmelerle yeni iş birliklerinin kapılarını araladık. Bu iş birliklerinin ihracatımıza pozitif yansımalarını önümüzdeki yıldan itibaren alacağımıza inanıyorum. Sektöre bu önemli kapının açılmasını sağlayan Ticaret Bakanlığımıza ve İstanbul Ticaret Odası’na şükranlarımı sunuyorum.”

“İstihdam yükü yüksek şirketlere SGK primlerinde indirim yapılmalı”

İçten, 320 bin istihdamı bulunan ayakkabı sanayinin emek yoğun bir sektör olduğunu belirtti. Sektörde SGK yükünün ağırlığına dikkat çeken İçten, “Biz tüm sektörlerde şirketlerin istihdamlarına göre kategorilere ayrılmasını ve cirosu içinde istihdam yükü yüksek şirketlere SGK primlerinde kademeli olarak indirim yapılmasını öneriyoruz. Önerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da ilettik. Ayakkabı sektörü pilot uygulama için hazır. Teklifimiz kabul edilirse birkaç yılda hem istihdamımızı çok daha hızlı artırır hem de ihracatımızı 3 milyar dolara yükseltebiliriz” diye konuştu.