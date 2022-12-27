Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne (GAİB) kayıtlı 15 bine yakın üyeden 2021 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firmalar düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülünü aldılar.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne (GAİB) kayıtlı 15 bine yakın üyeden 2021 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firmalar düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülünü aldılar.

Bir gelenek haline gelen GAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni bir kez daha harika sahnelere ev sahipliği yaptı. Gaziantep’te düzenlendi. Üretim, istihdam ve güçlü ihracat parolasıyla faaliyetlerini sürdüren GAİB üyelerinden 2021 yılında en çok ihracat yapan firmalar düzenlenen ödül töreni ile İhracatın Yıldızları ödüllerine kavuştular. Düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, oda ve borsa başkanları, bürokratlar ve çok sayıda iş insanı katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok Bakanın göndermiş olduğu tebrik mesajları da okundu.

Gaziantep üreten bir şehir

Açılış konuşmasında söz alan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep üreten bir şehir. Diğer illerden parmakla gösterilen bir şehir. Kendi içerisinde kardeşliği dostluğu barındıran ve bunu en önemli sermayesi olarak bilen bir şehir. Gaziantep’te ve bölgede üretim yapan, Gaziantep’in gelişmesine katkıda bulunan her bir firmamıza teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında emeği geçen tüm başkanlarımıza, sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Ürün çeşitliliğini cesaretimizle birleştiriyoruz

Üyeleri tarafından 2021 yılında 11,7 milyar dolar ihracat yapan GAİB’in Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise açılış konuşmasında “Bu ekonomik şartlarda hedeflediğimiz ihracat tutarına ulaştığımız için gururluyuz. Tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Dünya son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Önce pandemi, sonra Rusya-Ukrayna krizi, buna bağlı resesyon beklentisi piyasaları bozdu, değişime uğrattı. Ezberler bozuldu. Böyle bir ortamda biz bu bölgede bu rakamlara ulaştığımız için mutlu ve gururluyuz. Sektör ve ürün çeşitliliğiyle bölge insanımızın cesareti birleştiğinde ortaya çıkan tablo bizlere gurur veriyor. Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız ve ihracattaki bu kutlu başarınız için hepinize şahsım ve GAİB adına teşekkür ediyorum” dedi.

İhracata katkı sunan kamu kurumlarına teşekkür edildi

Yaptıkları çalışmalarla bölge ihracatına katkı sunan GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışanlarına da GAİB Başkanları tarafından ödüller takdim edildi. Mesai kavramını gözetmeksizin ihracata katkı sunan kamu çalışanlarına teşekkür eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci “Biliyorsunuz ki ihracatın gerçekleşebilmesi adına kamu desteğini de almamız çok önemli. Hem GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz hem de Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün değerli çalışanları ihracatçılarımızın işlemlerinin aksamadan yürümesinde büyük katkı sunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki GAİB olarak Gaziantep’te bir Gümrük Laboratuvarının inşasını üstlenmiş durumdayız. İhracatçılarımızın bu temel ihtiyacının giderilebilmesi adına ortaya koyduğumuz projenin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.

İhracatın yıldızları ödül töreninde firmalar ödüllerini aldı

İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde 2021 yılının ihracat şampiyonu SANKO Dış Ticaret oldu. Şampiyon firmaya ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül verirken, ikinci sırada yer alan OBA Food Gıda’ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, üçüncü sırada yer alan Altunkaya İnşaat Nakliyat firmasına ise ödülünü SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu verdi.

2021 yılında GAİB üyeleri 198 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Toplamda 11,7 milyar dolarlık ihracat kayda alınırken, Orta Doğu Ülkeleri yüzde 38,4 pay ile ilk sırada yer almakta, AB Ülkeleri yüzde 18,1 pay ile ikinci ve Amerika Ülkeleri yüzde 14,4 pay ile üçüncü sırada yer almıştı. Makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarları GAİB üyeleri tarafından 2021 yılında en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur. Gaziantep ise 2021 yılını 10,1 Milyar dolar ihracat rakamı ile 5. sırada tamamlamıştı. İhracatını bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artıran Gaziantep’te tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ihracatta önde gelen sektörler arasında yer almaktadır.