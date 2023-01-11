Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2022 yılında gerçekleştirdiği 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata en büyük katkı sağlayan 58 firmayı düzenlediği törenle ödüllendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2022 yılında gerçekleştirdiği 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata en büyük katkı sağlayan 58 firmayı düzenlediği törenle ödüllendirdi.

2022 yılında Türkiye’ye 18 milyar 300 milyon dolarlık dolar döviz getirisi sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, geleneksel hale getirdiği ödül törenini bu kez ihracata büyük katkı sağlayan 58 firması için düzenledi. Törende ödül alan firmaların 48 tanesi ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 10 firma bu yıl ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı. Törene, eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı Gökhan Ömer Tuncer, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ve ödül alan 58 İhracatçı firmanın temsilcileri katıldı.

“Tüm olumsuzluklara rağmen 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza attık”

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2022 yılındaki 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracatına 7 bin 377 firmanın katkı sağladığının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2022 yılı için 18 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. 2022 yılında tüm olumsuzluklara rağmen 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attık. Ege Bölgesi olarak da ihracatımız 31,5 milyar dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2022 yılındaki ihracatında 7 bin 377 firmamızın emeği var. 2022 yılında bin 129 firmamız ilk kez ihracat yaparken, bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 190 milyon 560 bin dolar oldu. İhracatçılarımızın 21 bin 424 dosyasını sonuçlandırarak, 563 milyon liralık devlet desteği almalarına aracılık ettik. 2023 yılında da devlet desteklerinin ihracatçılarımıza ulaşmasına aracılık yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2023 yılına 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracat tutarıyla girmemize en büyük katkıyı sağlayan 58 firmamıza bugün, 21 kategoride 61 ödül takdim edeceğiz. 58 firmamız, 2022 yılında ülkemize 7 milyar 621 milyon 108 bin dolar kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatının yüzde 42’sini bu firmalarımız gerçekleştirdi. Firmalarımızın 48 tanesi ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 10 firmamız ise bu yıl ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı. İzmir’den 38, Manisa’dan 7, Aydın’dan 5, Denizli’den 3, Muğla ve Uşak’tan 2’şer, Balıkesir’den 1 firmamız yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar dünyanın her noktasına sektörel ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz"

2023 yılında ihracatımızda mevcut rakamlarımızı korumak için yapılan çalışmalardan bahseden Eskinazi, "Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar dünyanın her noktasına sektörel ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz, dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarının milli katılımını organize edeceğiz, alım heyetleriyle ihracatçılarımızın ithalatçı firmalarla yeni işbirliklerine imza atmasını sağlayacağız. ABD pazarında TURQUALITY Projemize önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Tasarım yarışmalarımızla ihracatçı sektörlerimize yeni vizyoner tasarımcılar kazandırmaya devam edeceğiz. URGE Projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Ülkemizin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması için girişimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.