Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), MÜSİAD Kadın Antalya işbirliği ve Ticaret Bakanlığının katkılarıyla kadın girişimcilerimize yönelik “Dış Ticaret Eğitim Programı” düzenlendi.

Kadın girişimcilere ihracata dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve küresel tedarik zincirleri hakkında bilgilerin verildiği eğitimde ’İhracata Nasıl Başlanır?’, ’Kobi ve Kümelenme Destekleri nelerdir, nasıl yararlanırız?’, ’E-İhracat Destekleri’, ’Kolay İhracat Platformu’, ’Eximbank Finansman İmkanları’ konuları gündemdeydi.

Birlik toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Müsiad Kadın Antalya Başkanı Neslihan Yalçın ve ihracat yapmak isteyen kadın girişimciler katıldı. İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi Şube Müdür Vekili Jülide Çermikli, İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Asım Çalış, İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzman Yardımcısı Sarenaz Yüksel ve Eximbank Deneyimli Uzman Aybike Keloğlu Sayar, eğitimin içeriğindeki konularla ilgili bilgiler aktardı.

BAİB Başkanı Çavuşoğlu ve Müsiad Kadın Antalya Başkanı ortak yaptıkları açıklamada “Ticaret Bakanlığımız tarafından verilen destekler, özellikle ihracata yeni başlayan firmalarımız ve kobiler için oldukça önemli. Bakanlığımızın destekleri ülkemizin ve bölgemizin ihracatının artmasına katkı sağlıyor. Kadın girişimlerin ihracata olan farkındalığını artırmak ve yeni kadın ihracatçıları ülkemize kazandırmak için bu eğitimlerin devamını gerçekleştirmeye gayret edeceğiz’’ dedi.