Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TR-52 Karaman-Konya Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) bölgede yer alan ihracatçı firmaları desteklemeye devam ediyor.

Ajans tarafından Teknik Destek Programında ihracatı olmayan firmaları ihracat yapar hale getirmek ve ihracat yapan firmaların pazarlarını genişletmek amacıyla Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi işbirliği ile yürütülen İhracat Koçluğu hizmeti sayesinde pek çok firmaya eğitimler verildi. Sağladıkları desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler bir yandan sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla mali destek programları uygularken, diğer yandan da teknik destek mekanizmalarımızla bölgemizde yer alan işletmelerimizin üretim, yatırım, ihracat ve istihdam gibi konularda altyapılarını geliştirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yönde İhracat Koçluğu ve Danışmanlığı başlığında bir süre önce ilan ettiğimiz teknik destek programımızı da Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yürüttük. Ajans olarak bu teknik destek programımız ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ancak hiç ihracatı olmayan firmalarımızı ihracat yapar hale getirmeyi, ihracat yapan firmalarımızın ise yeni hedef pazarlara ve yeni müşterilere ulaşmalarını amaçladık. Ajansımız desteği ile yürütülen bu çalışmalarla bugüne kadar Konya’dan 22, Karaman’dan ise 6 olmak üzere toplamda 28 firmaya ihracat koçluğu hizmeti sunulmuş durumda. Bu çalışmalarda öncelikle firmaların dış ticaret alanındaki eğitim eksiklikleri tespit edilerek hedef pazar analizi ve hedef pazarın tespiti, teslim ve ödeme şekilleri, fuar, dış ticarette kullanılan belgeler ve işlevleri, trademap, ihracat odaklı sosyal medya kullanımı, müşteri istihbaratı, ihracatta devlet destekleri gibi pek çok konuda detaylı eğitimler verilmiştir. Bunun yanı sıra henüz ihracat yapmamış firmaların ihracatta kullanacakları proforma fatura, yabancı fatura ve çeki listesi gibi belgeleri oluşturulmuş ve nasıl kullanılacağı konusunda detaylı eğitimler verilmiştir. Ayrıca, firmaların uluslararası alandaki vitrini olan internet sitesi ve kataloglar gibi materyaller incelenmiş, birçok firmaya yeniden site yaptırılmış birçok firmaya çeşitli güncellemeler yaptırılmış ve bu sayede ihracat amaçlı kullanılan bu materyaller müşteri algısını olumlu etkileyecek ve iletişimi kolaylaştıracak hale getirilmiştir. KTO Dış Ticaret Merkezi tarafından sunulan uluslararası veritabanlarından ve diğer veri kaynaklarından yararlanılarak firmalara potansiyel müşteri olabilecek yurtdışı firmaların bilgileri temin edilmiştir. Trademap.org sitesinin kullanımı eğitimi verilmiş ve bu internet sitesinden indirilecek olan dünya ticaret verilerinin nasıl işlenerek hedef pazar tespitinde kullanılacağı üzerine detaylı eğitim programı uygulanmıştır. Bu eğitim neticesinde firmalarımız ürünleri ile ilgili olarak en verimli olacak pazarları tespit edebilme kabiliyetine kavuşmuşlardır. Verilen eğitimler ve oluşturulan altyapıların ardından firmanın sürdürülebilir bir ihracat sürecinin oluşabilmesi için yurtdışı müşteri bulma yöntemleri, sosyal medya üzerinden firmanın, markanın ve ürünlerin varlığının tüm dünyaya sergilenmesi için sosyal medya yönetimi eğitimleri verilmiştir. Yürütülen tüm bu eğitim süreçlerine firmaların dış ticaret personellerinin yanı sıra firmadan bir yetkilinin de katılması sağlanmıştır. Buradaki amaç ise personel ayrılmaları durumunda sürdürülebilir bir ihracat altyapısının ve ihracat odaklı bir kurumsal hafızanın sağlanmasıdır. Ajansımız desteği ile KTO Dış Ticaret Merkezi tarafından yürütülen ihracat koçluğu eğitimlerinde gelinen son noktaya baktığımızda ise 28 firmaya hizmet sunulduğunu, ürün bazında 1250’den fazla hedef pazar tespiti yapıldığını, 140 bin nokta atışı ve potansiyel yurtdışı firma bilgisinin paylaşıldığını, 60’tan fazla kişiye eğitim verildiğini görüyoruz. Gelinen noktada 6 firmanın ilk ihracatını gerçekleştirmiş olması ve 22 firmanın yeni pazarlarda yeni müşteriler elde etmiş olması bizleri son derece memnun etmiştir. Bunun yanı sıra bu eğitimleri alan firmaların alınan eğitimlerin çok verimli olduğunu ve bu eğitimler sayesinde ihracat konusunda büyük aşama kat ettiklerini bizlere iletmeleri de eğitimlerin etkisini ortaya koyması açısından bizim için önemli bir geri dönüş oldu. Ajans olarak bölgemizde yer alan firmalarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarıyla şekillendirdiğimiz teknik destek programlarımızın çeşitli konularda yıl boyunca devam ettiğini özellikle ifade ederek, eğitimlerin verilmesi ve firmalarımızın bilinçlendirilmesi noktasında büyük sorumluluk üstlenen Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi’ne ve desteklerden faydalanan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, yürütülen çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.