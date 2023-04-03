Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) 2022 yılı mali genel kurul toplantıları maratonu 10 Nisan’da başlıyor. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Geçtiğimiz 1 yılda yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı konuşacağız. Önümüzdeki yılın ev ödevini, genel kurul üyelerimizden alacağımız beslemelerle şekillendireceğiz" dedi.

Türkiye’ye 2023 yılında 254 milyar dolar döviz kazandıran ve 61 ihracatçı birliği çatısı altında faaliyet gösteren 112 bin ihracatçı, 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantılarını Nisan ayı içerisinde yapacak. 2022 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde göreve gelen 61 ihracatçı birliğinin yönetim kurulları, bir yıllık dönemde seçim öncesinde ortaya koydukları hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiklerini, ne kadarını gerçekleştiremediklerini, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında depremin yol açtığı derin yaraları sarmak için yaptıkları çalışmaları genel kurul üyesi ihracatçılarla paylaşacak.

Maraton moda endüstrisiyle başlayacak, demir sektörü noktayı koyacak

Türkiye’deki ilk ihracatçı kümelenmesi olan, çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğiyle Türkiye’nin ihracatına 2022 yılında 18,3 milyar dolarlık katkı sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılına “mevcudu korumak” hedefiyle giren Ege İhracatçı Birliklerinde 2022 yılı mali genel kurul toplantıları maratonu 10 Nisan Pazartesi günü Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin toplantılarıyla başlanacak. Son 5 yıldır EİB bünyesinde ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin genel kuruluyla nokta konulacak.

Ege Bölgesi moda endüstrisinin zirvesi niteliğindeki genel kurul toplantılarında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarına aktaracak. Türkiye’nin moda endüstrisinde lider ihraç pazarlarından Almanya’nın Tedarik Zinciri Kanunu’yla ilgili Avukat Sevil Eskicioğlu, tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarına hukuki süreç hakkında bilgi verecek, uyuşmazlıklarda izlemeleri gereken hukuki süreçleri anlatacak. İhracatları 1 milyar dolara koşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB) üyeleri, 11 Nisan Salı günü genel kurulda bir araya gelecek. EMKOÜİB üyeleri, 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar ihracata ulaşmak için izlenmesi gereken yol haritasını ortaya koyacak.

Yeşil bir dünya için fidanları toprakla buluşturacaklar

Son yıllarda yaptığı atakla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde gıda sektörleri arasında ihracat lideri konumuna yükselen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB), 13 Nisan Perşembe günü genel kurulunu yapacak. Yeşil bir dünya hedefiyle 2021 yılında ihracatta lider olan üyeleri için İzmir’de bin 800 fidandan oluşan bir koruluk kuran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, bu yeşil hareketini sürdürecek. ESÜHMİB, genel kurulda 2022 yılında ihracata omuz veren üyeleri için bu sefer Afyonkarahisar Bolvadin’de oluşturacağı fidanlık koruluğun sertifikalarını sahipleriyle buluşturacak. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında Ramazan Bayramı öncesindeki son genel kurul toplantısında ayakkabı, saraciye, deri konfeksiyon ve deri post alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri bir araya gelecek.

3 genel kurul bir günde yapılacak

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 5 ihracatçı birliği Ramazan Bayramı öncesinde genel kurullarını tamamlarken, 7 ihracatçı birliği Ramazan Bayramı sonrasındaki haftada genel kurullarını yapacak. 26 Nisan’da başlayacak olan İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı öncesinde, maden sektörünün buluşma adresi 25 Nisan Salı günü saat 12.00’de Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Genel Kurul Toplantısı olacak. EMİB üyelerinin genel kurul toplantısında, fuar öncesinde Marble Fuarı ve sektörün gündemindeki diğer konuları masaya yatırmaları bekleniyor. Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının hepsini çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 25 Nisan Salı günü saat 14.00’te mali genel kurul toplantısında buluşacak. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde her yıl yeni bir başarı hikayesi yazan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, 25 Nisan Salı günü saat 16.00’da bir araya gelecekler ve başarı hikayelerine yeni bir halka eklemek için istişarelerde bulunacak.

Milyar dolar ihracata, yeşil bir dünyaya katkıyla teşekkür edecekler

Bitkisel yağ, yağlı tohumlar, şekerleme, çikolatalı ürünler, hububat, bakliyat, hayvan yemleri gibi geniş bir ürün gamına sahip olan 2022 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat barajını aşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB), 2022 yılındaki başarılarını 26 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da yapacakları genel kurul toplantısında kritik edecek. EHBYİB Yönetim Kurulu, 2022 yılındaki başarıda en büyük katkısı olan ihracatçıları için oluşturduğu koruluğun sertifikalarını da genel kurulda hak sahiplerine teslim edecek. Türkiye’nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden Türkiye’de sektörünün tek ihracatçı birliği Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 27 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da mali genel kurul toplantısı için Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurul Salonu’nda bir araya gelecek. Üretim ve ihracatında Türkiye’nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri dünyanın 150’den fazla ülkesine yüz yılı aşkın bir süredir ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te 2022 yılı mali genel kurul toplantısını yapacak.

Genel kurul maratonuna ihracat şampiyonu noktayı koyacak

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği içinde son 5 yıldır ihracatın zirvesine demir atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 28 Nisan Cuma günü saat 14.00’te 2022 yılı olağan mali genel kurul maratonuna noktayı koyan birlik olacak. Birliğin üyeleri, 5 yıldır yakaladıkları başarının devamlılığı için istişarelerde bulunacak.

“Genel kurullardaki buluşmalar çok kıymetli”

İhracatçıların yılda bir kez genel kurullarda bir araya gelerek vizyon ortaya koyduğunu aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, genel kurul buluşmalarının Türkiye’nin ihracatına yön veren kararların alınması bakımından çok kıymetli olduğunun altını çizdi. Genel kurulları sadece bütçelerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantı fikrinden koparmayı arzu ettiklerini anlatan Eskinazi, “Türkiye, istihdam sorununu ihracatla çözmeli, büyümesini üretim ve ihracatla sağlamalı. Türkiye’deki üretim yapan her işletme üretiminin en az yüzde 50’sini ihraç edebilecek yetkinliğe kavuşmalı. Tüketimle, ithalatla büyüyen bir ekonomi kanserli ve tedavi edilmeyen vücuda benzer. Bir süre sonra vücudun tamamına yayılır ve ölüm kaçınılmaz olur. Genel kurullarımızı Türkiye’ye bir vizyon ortaya koyacak şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Mali genel kurullarda seçim hengamesi de olmadığı için bu amaca uygun bir zemini barındırıyor. Geçtiğimiz 1 yılda yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı konuşacağız. Önümüzdeki yılın ev ödevini genel kurul üyelerimizden alacağımız beslemelerle şekillendireceğiz. Uzman isimlerden Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri dinleyeceğiz. Verimli bir genel kurul maratonu olacağına inanıyoruz” diye konuştu.