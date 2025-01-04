Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024’te 3 milyar 553 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracat hacmine ulaşan Konyalı iş insanlarını, sanayicileri, firmaları ve çalışanları tebrik etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024 yılında 3 milyar 353 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşan Konyalı sanayicileri kutladı.

Konya’nın ihracat alanındaki tarihi başarısını değerlendiren Başkan Altay şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunun tazelendiği bu anlamlı yılda, Konya’mızın 2024 yılı ihracat rakamlarıyla ülkemize kazandırdığı başarıdan gurur duyuyoruz. 3 milyar 553 milyon dolarlık ihracat ile Konya, sadece ekonomik büyüklüğünü değil, aynı zamanda üretim gücünü, girişimci ruhunu ve dünya pazarındaki etkinliğini de kanıtlamıştır” diye konuştu.

Konya’nın, gösterdiği bu atılımla yalnızca Türkiye’de değil, küresel çapta da yükselen bir değer haline geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya sanayisinin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu tarihi başarıda emeği geçen, alın teri döken tüm sanayicilerimizi, iş insanlarımızı, üreticilerimizi ve çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.