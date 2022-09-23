Türk imalat sanayisinin ana üssü konumunda olan ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran Kocaeli, sağlık turizminde de söz sahibi olmak istiyor. Kentteki 27 sağlık kuruluşunun sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazandığını, son 3 yılda ise 284 bin 116 yabancı hastanın hastanelere başvurduğunu söyleyen Vali Seddar Yavuz, "Bin 218 yataklı şehir hastanemizle güçleneceğimiz aşikardır. İlimizdeki hastaneler uluslararası hizmet vermektedir" dedi.

Türk imalat sanayisinin ana üssü konumunda olan ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran Kocaeli, sağlık turizminde de söz sahibi olmak istiyor. Kentteki 27 sağlık kuruluşunun sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazandığını, son 3 yılda ise 284 bin 116 yabancı hastanın hastanelere başvurduğunu söyleyen Vali Seddar Yavuz, "Bin 218 yataklı şehir hastanemizle güçleneceğimiz aşikardır. İlimizdeki hastaneler uluslararası hizmet vermektedir" dedi.

Kocaeli’de sağlık turizminin gelişmesi için "USKAF 7 - Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı.

"Türkiye’ye 600 bin civarında hasta geliyor"

KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, toplantıda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Sağlık turizminin her geçen gün geliştiğini belirten Cantürk, "Sağlıktaki değişimle beraber bizimde çorbada tuzumuz olsun diye SENATÜRK’ü kurduk. 2000’li yılların başından itibaren Türkiye sağlıkta büyük gelişmeler kaydetti. Bugün için Türkiye’de sağlığa ulaşmak kolay. Hastaların sağlığa ulaşması için aktivitelerde artış sağlandı. Bizde 2011 yılında arkadaşlarımızla ’Buna nasıl katkı sağlarız?’ diye düşündük. Ben de meme cerrahisiyle ilgileniyorum. Meme cerrahisinde işlerimizi sürdürebilmek için SENATÜRK’ü kurduk. Son 8 yıl içerisinde ulusal sağlıkta 6 kalite formu kurduk. Dünyada yaklaşık 100 milyar dolar civarında küresel sağlık turizmi geliri söz konusu. Türkiye son 10 yılda bu rakamın bir kısmını elde etmek için büyük ilerleme kaydetti. Türkiye’ye 600 bin civarında hasta geliyor. Fakat resmi rakamlara göre 1 milyar dolar civarında girdi geliyor. Kişi başı elde ettiğimiz turizm gelirimiz yaklaşık 700 dolar civarında. Burada yaklaşık bin 500 dolar bir gelir elde ediliyor. Bu gelirin arttırılması gerekir. Biz Türkiye olarak çok güzel bir sağlık hizmetine sahibiz. Sağlık turizmiyle hem ülke gelirine katkı sağlayabiliriz hem de sağlıkla ilgili hizmetleri geliştirebiliriz. Kocaeli’ye bakıldığında sadece endüstriyel şehir olmadığını görüyoruz. Sağlık turizmi açısından potansiyeli olduğunu hastaneleriyle görüyoruz" dedi.

"2023 yılında sağlık turizmi tutarı 5 milyar dolar olacağı yönünde"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "2021 yılı rakamlarına bakıldığında Türkiye’deki toplam sağlık turizmi tutarı 1.6 milyar dolar. 2022’de bunun 2.5 milyar dolara tamamlanması bekleniyor. 2023 yılları öngörüleri ise 5 milyar dolar olacağı yönünde. Bizim dünya sağlık turizmi pastasından almamız gereken pay yükseltilmelidir. Altyapı anlamında, tesisler anlamda artan bir kapasitemiz var. Oyun planımızın olması gerekiyor. Biz belediye olarak termal turizm anlamında, bu tesislerin yapılması, imar düzenlemeleri yapılması gibi üzerimize düşenleri yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"İlimize son 3 yılda 284 bin 116 yabancı hasta gelmiş"

Kocaeli’nin, Türkiye’nin gelişimine katkı sunan şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Vali Seddar Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda gelişen sağlık altyapımız dünya standartlarının üzerindedir. İlimizde üniversite hastanemiz, kamu, özel hastanelerimizin, büyükşehir ve diğer kurum ve kuruluşların vermiş olduğu katkılar ve bin 218 yataklı şehir hastanemizle güçleneceğimiz aşikardır. İlimizdeki hastaneler uluslararası hizmet vermektedir. Sağlık turizmi yetki belgesi almak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze müracaat eden sağlık kuruluşlarına bakanlığımızca da uygun olanlara yetkilendirme yapılmaktadır. Bu doğrultuda ilimizde 2 kamu hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 16 özel hastane, 7 ağız diş sağlığı merkezi ve polikliniği, 1 tıp merkezi, 1 muayenehane ve araç kuruluş olmak üzere 27 sağlık kuruluşu, sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanmıştır. Yakında açılması planlanan son şehir hastanesinin en kısa zamanda sağlık turizmi yetki belgesi alması planlanmaktadır. İlimize son 3 yılda sağlık turizmi ve turist sağlığı açısından 284 bin 116 yabancı hasta gelmiş ve bu hastaların 155 bin 569’u 2022 yılına aittir"

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli misafir katıldı.