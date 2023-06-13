İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 ve yakıtlarda yüzde 24,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 18,1 azaldı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 0,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 16,7 azaldı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 44,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 14,3 arttı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 30,5, yakıtlarda yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mart ayında 145,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 artarak, 2023 Nisan ayında 145,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Nisan ayında 160,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,2 azalarak, 2023 Nisan ayında 145,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 4,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mart ayında 127,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,8 artarak, 2023 Nisan ayında 133,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Nisan ayında 104,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 23,8 artarak, 2023 Nisan ayında 129,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Nisan ayında 88,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Nisan ayında 73,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,6 puan artarak, 2023 yılı Nisan ayında 88,7 oldu.