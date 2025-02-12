Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında kurulan kontrol merkezinde ihracattan geri dönen tüm gıda maddelerin kontrolleri aralıksız devam ediyor. Mevzuata uygun olmayan ürünler imha ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracat aşamasında geri dönen ürünlerin geri dönüş nedenine göre resmi kontrolünü yaparken, mevzuata uygun olmayan ürünleri de ülkeye girişine izin vermeden imha ediyor. İhracat aşamasında geri gönderilen ürünler, gerekçeler dikkate alınarak, Bakanlıkça yüzde 100 resmi kontrollere tabi tutuluyor.

Sınır kapılarında Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılıyor. Buna göre, ihraç edilen ürünle geri dönen ürünün aynı olup olmadığı kontrol ediliyor. Üründe bozulma, küflenme, böceklenme olup olmadığına yönelik muayene yapılıyor.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapılan açıklamada, "İhracattan geri dönen tüm gıda maddelerin kontrolleri aralıksız devam etmektedir. Kontrol görevlilerimiz tarafından ihracattan geri dönen ürün denetimleri devam etmekte olup, İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarından geri dönen Antep fıstığı, domates ve biber ürünlerinde gıda güvenirliliği kontrolü amacıyla numune çalışmaları yapılmıştır. Bu kontroller sonucunda ürünlerin yurtiçi piyasaya arz edilebilmesi için 5996 sayılı kanuna uygun olması gerekmekte olup, olumsuzluk tespit edilmesi durumunda yurda girişine izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kontroller sonucunda, mevzuata uygun olmayan ürünler ülkeye girişine, başka bir ülkeye gönderilmesine veya başka bir şekilde değerlendirilmesine izin verilmeden imha ediliyor.