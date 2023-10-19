Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından dış ticaret alanında firmaların rekabetçiliğini artırmak, pazar paylarını geliştirmek ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamını sağlamak hedefiyle sürdürülen İhracat Akademisi Projesi’nin 8. dönem eğitim programı başladı.

Birleşik Krallık Hükümeti’nin Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen “Deprem Sonrası Erken Toparlanma için Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Aracılığı ile Toplum Temelli Modeller Oluşturma Projesi” çerçevesinde Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde İhracat Akademisi Projesi 8. Dönem Eğitim Programı başlatıldı.

16 Ekim 2023 tarihinde başlatılan eğitim programı ile firmaların rekabet gücüne katkı sağlanması, üretilen ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amaçlanıyor. GSO tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen İhracat Akademisi Projesi ile bugüne kadar 7 dönem eğitim programı yapıldı.

Eğitimlere 113 firmadan 128 kursiyer katıldı. Bu süreçte 35 kişi istihdam edilirken 2 aylık eğitim periyotlarında toplam bin 600 eğitim saati ile faaliyetler gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında pazar araştırması, dış ticaret istihbaratı, hedef pazar ve alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Proje ile kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması ve firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin detaylı bilgileriyle firmalara sunulması hedefleniyor.

GSO İhracat Akademisi Projesi 8. dönem eğitim ve danışmanlık programının ilk haftası yüz yüze eğitim olarak GSO Eğitim Salonu’nda, geri kalan kısmı ise online olarak gerçekleştirilecek.