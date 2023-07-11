Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 2018 yılından bu yana sürdürülen İhracat Akademisi Projesi’nin 7. dönem eğitim programı başladı.

Birleşik Krallık Hükümeti’nin Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen “Deprem Sonrası Erken Toparlanma için Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Aracılığı ile Toplum Temelli Modeller Oluşturma Projesi” çerçevesinde Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde İhracat Akademisi Projesi 7. Dönem Eğitim Programı başlatıldı.

10 Temmuz 2023 tarihinde başlatılan eğitim programı ile firmaların rekabet gücüne katkı sağlanması, üretilen ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması hedefleniyor. GSO tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen İhracat Akademisi Projesi ile bugüne kadar 6 dönem eğitim programı yapıldı.

Eğitimlere 97 firmadan toplam 116 kursiyer katıldı. Bu süreçte 25 kişi istihdam edilirken 2 aylık eğitim periyotlarında toplam bin 500 eğitim saati ile faaliyetler gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde; GSO üyesi firmalara “pazar araştırması ve hedef pazar tespiti”, “hedef pazarlarda potansiyel alıcıların tespiti”, “uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama” konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilirken ticari istihbarat danışmanlığı konusunda da destek sağlanıyor. Düzenlenen programın ardından firmaları, potansiyel alıcı firmalarla görüştürülerek ihracat kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Proje aracılığıyla ayrıca firmalara ticari istihbarat danışmanlık hizmeti verilmesi, firmaların bünyesinde ticari istihbarat birimlerinin oluşturulması, akademide yer alan firma kursiyerine bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan olacak şekilde teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ve danışmanlığının sağlanması, firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin detaylı bilgileriyle birlikte sunulması hedefleniyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İhracat Akademisi Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, küreselleşen dünya ekonomisinde kent ve ülke olarak kalkınmanın en önemli ayağının ihracat olduğunu söyledi. İhracat Akademisi Projesi çerçevesinde verilen eğitimlerle hem kent hem de ülke ihracatına önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Ünverdi, “İhracat Akademisi, kalkınmanın en önemli ayağı olan üretimin ihraç edilmesi noktasında önemli bir yer tutuyor. Proje ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu kursiyerleri firmalarla eşleştiriyoruz. Bunun yanında projeye katılan firmalarımıza danışmanlık hizmeti veriyor, firmalarımızın bünyesinde ticari istihbarat birimlerinin oluşturulması olanağını sağlıyoruz. İhracat Akademisi ile hem firmalarımız hem de kursiyerlerimiz, ihracat ve istihdam noktasında önemli avantajlar elde ediyor. Özellikle firmalarımızın ürün kalitesi ve çeşitliliği birleştiğinde tüm bölgenin rekabet gücünün artacağına inanıyoruz” görüşlerine yer verdi.

GSO İhracat Akademisi Projesi 7. dönem eğitim ve danışmanlık programının ilk haftası yüz yüze eğitim olarak GSO Eğitim Salonu’nda, geri kalan kısmı ise online olarak gerçekleştirilecek.