Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşik Krallık Hükümeti’nin Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi iş birliğinde, firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması amacıyla başlatılan İhracat Akademisi Projesi’nde, 7’nci dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, UNDP Portfolyo Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve İhracat Akademisi’nde eğitim alan firma temsilcilerinin katıldığı törende eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

İhracat Akademisi Projesi çerçevesinde firmalardan gelen kursiyerlere pazar araştırması ve hedef pazar tespiti, hedef pazarlarda potansiyel alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama gibi birçok konuda eğitimler verildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ‘’Odamız ve UNDP işbirliğinde bu yıl 7’nci kere düzenlemiş olduğumuz İhracat Akademisi’nde verilen eğitimler sonucunda 3 firmamız daha ihracat gerçekleştirdi. Bu gibi projelerin sonuca ulaştığını görmek bizleri mutlu ediyor ve bundan sonraki süreçte devamının gelmesi adına yol gösterici oluyor’’ dedi.

Ünverdi, ‘’İhracat Akademisi projesi başta olmak üzere birçok projede birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirdiğimiz UNDP’ye iş birliklerimizin daha da gelişerek ilerlemesi temennisinde bulunarak teşekkür ediyor, eğitimlerimize katılan tüm firma temsilcilerimizi gayretleri için yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton de yaptığı konuşmasında, ‘’UNDP olarak zaman ve kaynaklarımızı depremi yaşamış Gaziantep ve bölge illerinin tekrar toparlanarak hızlıca ayağa kalması adına yürütmüş olduğumuz çalışmalara harcadık. Deprem sonrasında insanların istihdamına yardımcı olacak bir akademinin gerçekleştirilmesinden mutluluk duyuyoruz’’ diye konuştu.

Bu noktada küçük işletmelere ve mesleki eğitimlere öncelik tanıyarak çeşitli teşvikler verdiklerini dile getiren Vinton, ‘’bölgede yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyleyerek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye, yönetimine, üyelerine ve eğitim alan arkadaşlara teşekkür ediyorum’’ diye ekledi.

Katılımcı kursiyerler, akademinin verimli geçtiğini ve bu çerçevede verilen eğitimler ile hem kendilerine hem de çalıştıkları firmalara daha fazla fayda sağlayabildiklerini dile getirdiler.

Proje çerçevesinde

Bugüne kadar, 7 dönem toplamında fiziki ve online ortamda 1600 saat eğitim gerçekleştirildi. 113 firmadan 138 kursiyerin yer aldığı projede, firmalar yaptıkları çalışmalar yönünde eğitim süreci içerisinde ihracat yapma başarısı gösterdi. Projenin 7’nci döneminde ise bir aşama ileriye geçilerek, GSO ile UNDP arasında yapılan iş birliği çerçevesinde 16 firmanın katılımıyla firmalarda dış ticaret istihbarat birimleri kuruldu.

İstihbarat birimlerinde çeşitli programların ve yazılımların kullanılması sağlanarak firmaların sürdürülebilir eğitim ve bilgi anlayışının oluşmasına katkıda bulunuldu.