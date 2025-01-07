Vali Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde, Erzurum 1. OSB’de ihracat yapan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, sanayici ve ihracatçıların sorunları, görüş ve önerileri ele alınarak, şehrin ekonomisi ve iş dünyasının beklentileri üzerinde istişare yapıldı. Toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selam Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve çok sayıda sanayici katılım sağladı.