İhlas Vakfı, Afganistan’da meydana gelen 2 ayrı büyük depremin ardından Afganistan’a insani yardım ulaştırmaya başladı.

Afganistan’da ilki 7 Ekim, ikincisi 11 Ekim’de olmak üzere 2 büyük deprem oldu. İhlas Vakfı, depremin hemen ardından Afganistan’a insani yardım ulaştırmaya başladı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Afganistan’daki yardım faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın, “Afganistan’ın Herat vilayetinde ilki 7 Ekim, ikincisi 11 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6.3 şiddetinde depremlerde 2 bin 500 civarında Afganlı hayatını kaybetti. Allahü teâlâ depremde vefat edenlere rahmet eylesin, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

İhlas Vakfı hızlıca aksiyon aldı

Aydın, Afganistan’da meydana gelen 2 ayrı depremin akabinde, İhlas Vakfı’nın Afganistan’daki elemanları ile hemen yardım çalışmalarını başlattığını kaydetti.

Vakıf ekipleri ilk etapta; battaniye, acil gıda maddeleri, un, şeker, yağ, pirinç, patates, soğan vb. gıda maddelerini hazırlayarak Herat’ta depremzedelere ulaştırdı.

Aydın, depremde etkilenen Afganlılara yardım etmek isteyen vatandaşların İhlas Vakfı’nın web sayfasında İhlasvakfi.org.tr den bağış yapabileceklerini ayrıca vakfın +90 212 451 49 00 telefon numarasını arayarak da yardım yapabileceklerini belirtti.