1975’de kurulan ve kurulduğu günden bugüne kadar yardıma ihtiyaç duyulan her anda vatandaşların yanında olan İhlas Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzedelere yardım tırlarıyla destek oluyor.

1975’de kurulan ve kurulduğu günden bugüne kadar yardıma ihtiyaç duyulan her anda vatandaşların yanında olan İhlas Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzedelere yardım tırlarıyla destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından ülkenin dört bir yanından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım tırları, diğer illerden afet bölgelerine mekik dokuyor. İhlas Vakfı’nın Koordinasyon Sorumlusu Hasancan Korkmaz, şu an Kahramanmaraş’ta olduklarını ve sürekli olarak bağışçılar tarafından toplanan yardımların tırlara yüklenerek afet alanına getirildiğini ve en doğru şekilde depremzedelere dağıtıldığını söyledi. Korkmaz, “Deprem felaketi ile alakalı haberleri alır almaz bağışçılarımızla beraber harekete geçtik. İlk olarak ilk tırımız salı günü akşam İstanbul’dan hareket etti. Ben de o tırla beraber İstanbul’dan hareket eden ekibin içerisindeyim. Tırla beraber yaklaşık 26 saat süren yolculuğun ardından dün sabah Kahramanmaraş’a geldik. Yaklaşık 15 kişilik bir ekibiz. Her tırla beraber ikişer, üçer arkadaşımız alana geliyor. Bu tırların içerisinde kuru bakliyat, su, elektrikli ısıtıcı, battaniye gibi malzemelerle buradaki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dün akşam buraya Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu’na ilk gelen tırımızı indirdik. Şimdi de sabahtan itibaren buradaki vatandaşlarımıza en doğru ve güvenilir şekilde bağışçılarımızın bize emanet ettiği emanetleri ulaştırmaya çalışıyoruz. İhlas Vakfı olarak bu faaliyeti burada yürütüyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü tırlarımız yoldalar, bu akşam burada olacaklar. İstanbul’dan gelen iki, Bolu’dan gelen iki ve Denizli’den gelen bir tırımız yolda. Az bir süre içerisinde vatandaşlarımızla bu yardımları buluşturacağız“ dedi.